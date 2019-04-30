В Кропивницком расцвели сотни тюльпанов
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. В дендропарке в Кропивницком расцвели сотни тюльпанов, передает корреспондент УНН.
Цветы разные по форме и цвету, их высадили почти на всей площади парка.
Также посетители приходят полюбоваться цветущей сакурой. Это редкое для города дерево. Лишь недавно аллею сакур высадили на одной из центральных улиц.
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Кроме того, на клумбах глаз посетителей радуют гиацинты, нарциссы и другие цветы.
Как сообщал УНН, в региональном ландшафтном парке "Клебан-Бык", в Константиновском районе Донецкой области, расцвели пионы.
Ранее в Ужгороде зацвела сакура.