В Карпатах возможно схождение лавин

"По данным Укргидрометцентра, в связи с дневным прогревом воздуха, 25 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - указали в ведомстве.

Напомним, по данным синоптиков, 25 марта на высокогорье Карпат ожидаются дожди с мокрым снегом.

Добавим, с начала февраля в Карпатах сошло более 20 лавин.