В Карпатах возможно схождение лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Лавинная опасность сохраняется в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в понедельник, 25 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с дневным прогревом воздуха, 25 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - указали в ведомстве.
Напомним, по данным синоптиков, 25 марта на высокогорье Карпат ожидаются дожди с мокрым снегом.