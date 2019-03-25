У Карпатах можливе сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Лавинна небезпека зберігається у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей у понеділок, 25 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з денним прогрівом повітря, 25 березня у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, за даними синоптиків, 25 березня на високогір'ї Карпат очікуються дощі з мокрим снігом.