Сьогодні по Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні у понеділок, 25 березня, у низці областей очікується невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"25 березня в Карпатському регіоні, а вдень і на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині невеликий дощ, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів", - зазначили синоптики.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 7-12° тепла.
Нагадаємо, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.