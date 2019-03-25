Сегодня по Украине пройдут дожди

"25 марта в Карпатском регионе, а днем и в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 7-12° тепла.

Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.