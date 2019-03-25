Сегодня по Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине в понедельник, 25 марта, в ряде областей ожидается небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"25 марта в Карпатском регионе, а днем и в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 7-12° тепла.
Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.