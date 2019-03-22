У Карпатах зійшло три лавини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вчора, 21 березня, в результаті проведеного лавинного дозору в українських Карпатах, по маршруту г. Говерла — г. Данцеж, виявили сходження трьох лавин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Івано-Франківську ОДА.
“В результаті проведеного лавинного дозору по маршруту г. Говерла — г. Данцеж виявлено три зійшовші лавини мокрого снігу: 1 лавина Північний схил г. Брескул, об’ємом 1540м/куб. Поламані поодинокі дерева і кущі. Східного схилу г. Говерла 2 лавини мокрого снігу об’ємами 75м.куб і 280м.куб. Збитків не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на схилах гір спостерігаються катиші, на вершинах масивні карнизи. Утримується лавинна небезпека.
Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi спостерігається значна снiголавинна небезпека.