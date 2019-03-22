В Карпатах сошло три лавины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Вчера, 21 марта, в результате проведенного лавинного дозора в украинских Карпатах, по маршруту г. Говерла - г. Данцеж, обнаружили схождение трех лавин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ивано-Франковске ОГА.
"В результате проведенного лавинного дозора по маршруту г. Говерла - г. Данцеж обнаружены три Сошедшие лавины мокрого снега 1 лавина Северный склон г. Брескул, объемом 1540м / куб. Поломанные одиночные деревья и кусты. Восточного склона г. Говерла 2 лавины мокрого снега объемами 75м.куб и 280м.куб. Убытков не обнаружено", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на склонах гор наблюдаются катиши, на вершинах массивные карнизы. Содержится лавинная опасность.
Напомним, сегодня, 22 марта, в высокогорье Ивано-Франковской области наблюдается значительная снеголавинна опасность.