В Карпатах сошло три лавины

"В результате проведенного лавинного дозора по маршруту г. Говерла - г. Данцеж обнаружены три Сошедшие лавины мокрого снега 1 лавина Северный склон г. Брескул, объемом 1540м / куб. Поломанные одиночные деревья и кусты. Восточного склона г. Говерла 2 лавины мокрого снега объемами 75м.куб и 280м.куб. Убытков не обнаружено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на склонах гор наблюдаются катиши, на вершинах массивные карнизы. Содержится лавинная опасность.

Напомним, сегодня, 22 марта, в высокогорье Ивано-Франковской области наблюдается значительная снеголавинна опасность.



