Лавина зійшла з гори у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. З гори Брескул в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"При обстеженні лавинних осередків Сл Пожежевська (Івано-Франківська область) виявлено сходження лавини мокрого снігу із північно-східного схилу гори Брескул", - вказали у відомстві.
Об’єм та збитки уточнюються.
Значна снiголавинна небезпека (3 рiвень) у Карпатах тим часом утримується і 19 березня. За даними Укргідрометцентру, можливе сходження лавин у зв'язку з підвищенням температури та опадами у вигляді дощу та мокрого снігу у високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей.
Нагадаємо, до цього у Карпатах з лютого зійшло щонайменше 19 лавин.