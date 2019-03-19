Лавина сошла с горы в Карпатах

"При обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область) обнаружено схождение лавины мокрого снега с северо-восточного склона горы Брескул", - указали в ведомстве.

Объем и ущерб уточняются.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в Карпатах тем временем удержится и 19 марта. По данным Укргидрометцентра, возможно схождение лавин в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, до этого в Карпатах с февраля сошло не менее 19 лавин.