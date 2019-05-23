В Канаде снесли голову памятнику Владимиру Великому
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В канадском Виннипеге вандалы обезглавили памятник Владимиру Великому, который расположен возле собора святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC News.
Вместе с головой вандалы отрезали верх и низ посоха. Сообщается, что верхом посоха был тризуб, символ на украинском гербе.
"Мы очень расстроены, что люди, которые сделали это, напали на памятник на территории церкви и буквально уничтожили его", - сказал в комментарии изданию местный священник.
По его мнению, отрезанные части памятника могут продать как металлолом. Если их удастся найти, то памятник восстановят. В противном случае его могут демонтировать.
Статуя, созданная известным виннипегским скульптором Лео Молом, была благословлена Папой Римским Иоанном Павлом II в 1984 году.
Напомним, институт нацпамяти обратился в МИД из-за надругательства над памятником украинских подпольщиков в Польше.