У Канаді знесли голову пам'ятнику Володимиру Великому
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У канадському Вінніпезі вандали обезголовили пам'ятник Володимиру Великому, який розташований біля собору святих Володимира і Ольги Української греко-католицької церкви. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC News.
Разом з головою вандали відрізали верх і низ палиці. Повідомляється, що верхом палиці був тризуб, символ на українському гербі.
"Ми дуже засмучені, що люди, які зробили це, напали на пам'ятник на території церкви і буквально знищили його", - сказав в коментарі виданню місцевий священик.
На його думку, відрізані частини пам'ятника можуть продати як металобрухт. Якщо їх вдасться знайти, то пам'ятник відновлять. В іншому випадку його можуть демонтувати.
Статуя, створена відомим Вінніпезьким скульптором Лео Молом, була благословлена Папою Римським Іоанном Павлом II у 1984 році.
Нагадаємо, інститут національної памяті звернувся в МЗС через наругу над пам'ятником українських підпільників у Польщі.