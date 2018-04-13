В Канаде зафиксировали аномальное природное явление
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В канадской провинции Альберта местные жители сняли на видео редкое природное явление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Caters Clips в YouTube.
Солнечное утро в Канаде резко испортилось гиганстским облаком, которое быстро двигалось и даже напоминало небесное цунами. После этого начался сильный снегопад, который продолжался несколько часов.
Как сообщал УНН, во многих частях мира в период с конца декабря и до начала января было зафиксировано несколько температурных аномалий.