В Канаде зафиксировали аномальное природное явление

Солнечное утро в Канаде резко испортилось гиганстским облаком, которое быстро двигалось и даже напоминало небесное цунами. После этого начался сильный снегопад, который продолжался несколько часов.

Как сообщал УНН, во многих частях мира в период с конца декабря и до начала января было зафиксировано несколько температурных аномалий.