У Канаді зафіксували аномальне природне явище
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У канадській провінції Альберта місцеві жителі зняли на відео рідкісне природне явище. Про це повідомляє УНН з посиланням на канал Caters Clips у YouTube.
Сонячний ранок у Канаді різко змінився гіганською хмарою, яка швидко рухалася і навіть нагадала небесне цунамі. Після цього почався сильний снігопад, який тривав кілька годин.
Як повідомляв УНН, у багатьох частинах світу в період з кінця грудня і до початку січня було зафіксовано кілька температурних аномалій.