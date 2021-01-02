В Канаде при крушении вертолета погибли родители с двумя детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. При крушении вертолета в северной части провинции Альберта в Канаде погибла семья из четырех человек, передает телеканал CTV, пишет УНН.
Авиакатастрофа произошла 1 января около 20:50 по местному времени в округе Берч-Хилл.
Одномоторный вертолет Robinson R44 разбился на поле местного фермера, спасатели перехватили сигнал аварийного передатчика. Маршрут вертолета не установлен.
Предполагаемые причины крушения не называются.
Напомним, в Пакистане несколько дней тому разбился военный вертолет.