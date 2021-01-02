У Канаді в результаті катастрофи гелікоптера загинули батьки з двома дітьми

Авіакатастрофа сталася 1 січня близько 20:50 за місцевим часом в окрузі Берч-Хілл.

Одномоторний вертоліт Robinson R44 розбився на полі місцевого фермера, рятувальники перехопили сигнал аварійного передавача. Маршрут вертольота не встановлено.

Ймовірні причини катастрофи не називаються.

Нагадаємо, в Пакистані кілька днів тому розбився військовий вертоліт.