В Пакистане разбился военный вертолет: как минимум 4 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Четыре человека погибли при крушении вертолета на севере Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Пакистана, пишет УНН.
Вертолет пакистанской армии разбился ночью при выполнении спасательной операции, погибли находившиеся на борту четыре человека: первый и второй пилоты вертолета, а также два солдата, сообщили военные в воскресенье.
Вертолет эвакуировал тело военнослужащего, который погиб, попав под лавину.
Авария вертолета, как информировала армейская пресс-служба, произошла в субботу поздно вечером по “техническим причинам”.
Ранее во Франции в Альпах из-за крушения спасательного вертолета погибли пять человек.