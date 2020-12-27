В Пакистане разбился военный вертолет: как минимум 4 погибших

Вертолет пакистанской армии разбился ночью при выполнении спасательной операции, погибли находившиеся на борту четыре человека: первый и второй пилоты вертолета, а также два солдата, сообщили военные в воскресенье.

Вертолет эвакуировал тело военнослужащего, который погиб, попав под лавину.

Авария вертолета, как информировала армейская пресс-служба, произошла в субботу поздно вечером по “техническим причинам”.

Ранее во Франции в Альпах из-за крушения спасательного вертолета погибли пять человек.