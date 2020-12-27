У Пакистані розбився військовий вертоліт: щонайменше 4 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Чотири людини загинули в результаті аварії вертольота на півночі Пакистану. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Пакистану, пише УНН.
Вертоліт пакистанської армії розбився вночі при виконанні рятувальної операції, загинули чотири людини, що знаходилися на борту: перший і другий пілоти вертольота, а також два солдата, повідомили військові в неділю.
Вертоліт евакуював тіло військовослужбовця, який загинув, потрапивши під лавину.
Аварія вертольота, як інформувала армійська пресслужба, сталася в суботу пізно ввечері через “технічні причини”.
Раніше у Франції в Альпах через катастрофу рятувального вертольота загинули п’ять осіб.