У Пакистані розбився військовий вертоліт: щонайменше 4 загиблих

Вертоліт пакистанської армії розбився вночі при виконанні рятувальної операції, загинули чотири людини, що знаходилися на борту: перший і другий пілоти вертольота, а також два солдата, повідомили військові в неділю.

Вертоліт евакуював тіло військовослужбовця, який загинув, потрапивши під лавину.

Аварія вертольота, як інформувала армійська пресслужба, сталася в суботу пізно ввечері через “технічні причини”.

Раніше у Франції в Альпах через катастрофу рятувального вертольота загинули п’ять осіб.