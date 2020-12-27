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У Пакистані розбився військовий вертоліт: щонайменше 4 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Чотири людини загинули в результаті аварії вертольота на півночі Пакистану. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Пакистану, пише УНН.

У Пакистані розбився військовий вертоліт: щонайменше 4 загиблих

Вертоліт пакистанської армії розбився вночі при виконанні рятувальної операції, загинули чотири людини, що знаходилися на борту: перший і другий пілоти вертольота, а також два солдата, повідомили військові в неділю.

Вертоліт евакуював тіло військовослужбовця, який загинув, потрапивши під лавину.

Аварія вертольота, як інформувала армійська пресслужба, сталася в суботу пізно ввечері через “технічні причини”.

Раніше у Франції в Альпах через катастрофу рятувального вертольота загинули п’ять осіб.

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