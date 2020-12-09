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В Альпах розбився рятувальний вертоліт, загинули п'ятеро людей

В Альпах розбився рятувальний вертоліт, загинули п'ятеро людей

Київ • УНН

 • 12906 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Франції в Альпах через падіння рятувального вертольота загинули п'ятеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

"За словами офіційних осіб, у французьких Альпах розбився вертоліт, в результаті чого загинули п'ятеро з шести людей на борту. Вертоліт, що належить приватній компанії, виконував рятувальну операцію, коли впав недалеко від міста Бонвійяр в районі Савойї", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що причина аварії неясна, але офіційні особи кажуть, що причиною аварії могла бути погана погода.

"Тривогу підняв пілот, якому вдалося втекти з вертольота і який був серйозно поранений", - йдеться в повідомленні.

Так, вертоліт належить приватній компанії Service Aérien Français, яка виконує пошуково-рятувальні операції та інші авіаперевезення по всій Франції.

У своєму Twitter президент Франції Емманюель Макрон висловив "підтримку з боку нації сім'ям, друзям і колегам цих французьких героїв".

Нагадаємо, через потужні снігопади в Альпах в Східному Тиролі був оголошений вищий рівень небезпеки сходження лавин, на перевалі Бреннер з Італією обмежене транспортне сполучення, а в Південному Тіролі - перебої з електроенергією.

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