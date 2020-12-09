В Альпах разбился спасательный вертолет, погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во Франции в Альпах из-за крушения спасательного вертолета погибли пять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
"По словам официальных лиц, во французских Альпах разбился вертолет, в результате чего погибли пятеро из шести человек на борту. Вертолет, принадлежащий частной компании, выполнял спасательную операцию, когда упал недалеко от города Бонвийяр в районе Савойе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина аварии неясна, но официальные лица говорят, что причиной аварии могла быть плохая погода.
"Тревогу поднял пилот, которому удалось сбежать из вертолета и который был серьезно ранен", - говорится в сообщении.
Так, вертолет принадлежит частной компании Service Aérien Français, которая выполняет поисково-спасательные операции и другие авиаперевозки по всей Франции.
В своем Twitter президент Франции Эммануэль Макрон выразил "поддержку со стороны нации семьям, друзьям и коллегам этих французских героев".
Напомним, из-за мощных снегопадов в Альпах в Восточном Тироле был объявлен высший уровень опасности схода лавин, на перевале Бреннер с Италией ограничено транспортное сообщение, а в Южном Тироле - перебои с электроэнергией.