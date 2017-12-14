В Канаде разбился самолет с 22 пассажирами на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В канадской провинции Саскачеван разбился самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, сообщает УНН со ссылкой на CBC.
Инцидент произошел вскоре после вылета самолета из аэропорта Фонд-дю-Лак на расстоянии одного километра от взлетно-посадочной полосы.
По данным правоохранительных органов, несколько человек получили ранения. На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, которые оказывают помощь пострадавшим.
Отмечено, что в результате аварии погибших нет.
Сейчас начато расследование инцидента.
Как сообщал УНН, в Германии пропал легкомоторный самолет.