У Канаді розбився літак з 22 пасажирами на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В канадській провінції Саскачеван розбився літак ATR-42 авіакомпанії West Wind Aviation, на борту якого знаходилися 22 пасажири і три члени екіпажу, повідомляє УНН з посиланням на CBC.
Інцидент стався невдовзі після вильоту літака з аеропорту Фонд-дю-Лак на відстані одного кілометра від злітно-посадкової смуги.
За даними правоохоронних органів, кілька людей отримали поранення. На місце події прибули співробітники рятувальних служб, які надають допомогу постраждалим.
Зазначено, що внаслідок аварії загиблих немає.
Наразі розпочато розслідування інциденту.
Як повідомляв УНН, в Німеччині пропав легкомоторний літак.