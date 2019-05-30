В Канаде дворник выиграл 7 млн канадских долл. в лотерею

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 83943 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121613 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111231 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137491 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144597 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130184 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Канаде дворник выиграл 7 млн канадских долл. в лотерею

В Канаде дворник выиграл 7 млн канадских долл. в лотерею

Киев  •  УНН

 • 11682 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Житель Канады выиграл 7 млн канадских долларов (порядка 5 млн долл. США) в лотерею, передает УНН со ссылкой на CNN.

Имя победителя - Вито Халасан. Ему 58 лет, он работает дворником.

"Бросать работу я не планирую", - заявил победитель.

Халасан выиграл в лотерею 27 апреля.

"Я планирую купить дом и подарить семье жизнь, о которой они мечтали. У меня трое детей и четверо внуков", - отметил он.

Напомним, украинцы тратят большую часть денег, выигранных в лотерею, на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить выигрыш на жилье, путешествия и семью.

А одна из победительниц украинской лотереи "Лото-Забава" Наталия Левинцова (Харьковская область), которая выиграла 1 миллион гривен, решила потратить свой выигрыш на покупку жилья.

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