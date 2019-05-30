В Канаде дворник выиграл 7 млн канадских долл. в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Житель Канады выиграл 7 млн канадских долларов (порядка 5 млн долл. США) в лотерею, передает УНН со ссылкой на CNN.
Имя победителя - Вито Халасан. Ему 58 лет, он работает дворником.
"Бросать работу я не планирую", - заявил победитель.
Халасан выиграл в лотерею 27 апреля.
"Я планирую купить дом и подарить семье жизнь, о которой они мечтали. У меня трое детей и четверо внуков", - отметил он.
Напомним, украинцы тратят большую часть денег, выигранных в лотерею, на улучшение своего быта и отдых с семьей.
Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить выигрыш на жилье, путешествия и семью.
А одна из победительниц украинской лотереи "Лото-Забава" Наталия Левинцова (Харьковская область), которая выиграла 1 миллион гривен, решила потратить свой выигрыш на покупку жилья.