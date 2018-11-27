Житель Черкасс потратит выигранные в лотерею 3 млн грн на жилье, путешествия и семью

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92472 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104952 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140242 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137672 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132919 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126684 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165436 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Житель Черкасс Александр Сивак 7 октября этого года выиграл джекпот, размером 3 млн грн, благодаря счастливому билету "Лото-Забава", передает УНН.

25 ноября мужчина вместе с женой Ириной приехали в студию “Лото-Забава”, где им в прямом эфире вручили заветный чек и попросили рассказать, как им удалось стать мультимиллионерами, и теперь будут делать с выигранными деньгами.

Победитель признался, что имеет длительный и регулярный опыт игры в лотерею.

“Играю очень долго, почти с начала основания „Лото-Забава“. Играю регулярно — чуть ли не каждый тираж”, — рассказал он.

Кроме того, мультимиллионер почти никогда не ограничивается покупкой одного билета “Лото-Забава”.

“Покупаю по несколько билетов, но заблаговременно — по понедельникам. Иногда во вторник, среду. Но планирую так, чтобы до четверга точно приобрести лотерейные билеты на воскресный розыгрыш”, - рассказал он.

О заветном выигрыше 305-й миллионер “Лото-Забава” узнал из уст продавца.

“Не поверил ни я, ни продавец”, — вспоминает победитель.

Первой о выигрыше рассказал жене, добавил Александр. Она поверила, но не сразу.

“В тот день муж пришел домой какой-то странный. Я это заметила, но не поняла, в чем дело. А он прямо из коридора заявил: "Если я тебе сейчас не расскажу, то лопну". Я, не задумываясь, спросила — "Может, джекпот выиграл?". Когда он ответил, что это так, у меня не хватило слов — такого я точно не ожидала”, - рассказала жена миллионера Ирина.

Планы на денежный приз супругов уже есть.

“Деньги будем тратить на семью. В планах — приобрести новое жилье, отправиться в путешествие, вложить в обучение детей”, - отметил победитель.

Добавим, что 25 ноября, кроме желаемого чека на 3 млн грн, победитель получил из рук ведущих “Лото-Забава” подарочный сертификат на программу “Два дня из жизни миллионера” ​​от “Клуба Миллионеров "М.С.Л.", которая предусматривает целый ряд развлечений в столице.

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