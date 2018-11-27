Житель Черкасс потратит выигранные в лотерею 3 млн грн на жилье, путешествия и семью
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Житель Черкасс Александр Сивак 7 октября этого года выиграл джекпот, размером 3 млн грн, благодаря счастливому билету "Лото-Забава", передает УНН.
25 ноября мужчина вместе с женой Ириной приехали в студию “Лото-Забава”, где им в прямом эфире вручили заветный чек и попросили рассказать, как им удалось стать мультимиллионерами, и теперь будут делать с выигранными деньгами.
Победитель признался, что имеет длительный и регулярный опыт игры в лотерею.
“Играю очень долго, почти с начала основания „Лото-Забава“. Играю регулярно — чуть ли не каждый тираж”, — рассказал он.
Кроме того, мультимиллионер почти никогда не ограничивается покупкой одного билета “Лото-Забава”.
“Покупаю по несколько билетов, но заблаговременно — по понедельникам. Иногда во вторник, среду. Но планирую так, чтобы до четверга точно приобрести лотерейные билеты на воскресный розыгрыш”, - рассказал он.
О заветном выигрыше 305-й миллионер “Лото-Забава” узнал из уст продавца.
“Не поверил ни я, ни продавец”, — вспоминает победитель.
Первой о выигрыше рассказал жене, добавил Александр. Она поверила, но не сразу.
“В тот день муж пришел домой какой-то странный. Я это заметила, но не поняла, в чем дело. А он прямо из коридора заявил: "Если я тебе сейчас не расскажу, то лопну". Я, не задумываясь, спросила — "Может, джекпот выиграл?". Когда он ответил, что это так, у меня не хватило слов — такого я точно не ожидала”, - рассказала жена миллионера Ирина.
Планы на денежный приз супругов уже есть.
“Деньги будем тратить на семью. В планах — приобрести новое жилье, отправиться в путешествие, вложить в обучение детей”, - отметил победитель.
Добавим, что 25 ноября, кроме желаемого чека на 3 млн грн, победитель получил из рук ведущих “Лото-Забава” подарочный сертификат на программу “Два дня из жизни миллионера” от “Клуба Миллионеров "М.С.Л.", которая предусматривает целый ряд развлечений в столице.