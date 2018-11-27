Черкащанин витратить виграні у лотерею 3 млн грн на житло, подорожі та родину

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Житель Черкас Олександр Сивак 7 жовтня цього року виграв джекпот розміром 3 млн грн завдяки щасливому білету “Лото-Забава”, передає УНН.

25 листопада чоловік разом з дружиною Іриною завітали до студії “Лото-Забава”, де їм у прямому ефірі вручили омріяний чек та попросили розповісти, як їм вдалося стати мультимільйонерами, і що тепер робитимуть з виграними коштами.

Переможець зізнався, що має тривалий та регулярний досвід гри у лотерею.

“Граю дуже довго, майже з початку заснування „Лото-Забава“. Граю регулярно — чи не щотиражу”, — розповів він.

Крім того, мультимільйонер майже ніколи не обмежується купівлею одного білета “Лото-Забава”.

“Купую по кілька білетів, але завчасно — щопонеділка. Іноді у вівторок, середу. Але планую так, щоб до четверга точно придбати лотерейні білети на недільний розіграш”, — розповів він.

Про омріяний виграш 305-й мільйонер “Лото-Забава” дізнався з вуст продавця.

“Не повірив ані я, ані продавець”, — згадує переможець.

Першій про виграш розповів дружині, додав Олександр. Вона повірила, але не одразу.

“Того дня чоловік прийшов додому якийсь дивний. Я це помітила, але не зрозуміла, у чому справа. А він прямо з коридору заявив: ”Якщо я тобі зараз не розповім, то лусну“. Я, не задумуючись, запитала — “Може, джекпот виграв?”. Коли він відповів, що це так, у мене забракло слів — такого я точно не очікувала“, — розповіла дружина мільйонера Ірина.

Плани на грошовий приз подружжя вже має.

“Гроші будемо витрачати на сім’ю. В планах — придбати нове житло, відправитися у подорож, вкласти у навчання дітей”, — зазначив переможець.

Додамо, що 25 листопада, крім омріяного чеку на 3 млн грн, переможець отримав з рук ведучих “Лото-Забава” подарунковий сертифікат на програму “Два дні з життя мільйонера” від “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.”, яка передбачає цілу низку розваг у столиці.

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