У Канаді двірник виграв 7 млн канадських дол. у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Житель Канади виграв 7 млн канадських доларів (близько 5 млн дол. США) у лотерею, передає УНН з посиланням на CNN.
Ім'я переможця - Віто Халасана. Йому 58 років, він працює двірником.
"Кидати роботу я не планую", - заявив переможець.
Халасана виграв у лотерею 27 квітня.
"Я планую купити будинок і подарувати родині життя, про яке вони мріяли. У мене троє дітей і четверо онуків", - зазначив він.
Нагадаємо, українці витрачають велику частину грошей, виграних у лотерею, на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.
Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити виграш на житло, подорожі та сім'ю.
А одна з переможниць української лотереї "Лото-Забава" Наталія Левінцова (Харківська область), яка виграла 1 мільйон гривень, вирішила витратити свій виграш на покупку житла.