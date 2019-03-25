Украинка решит квартирный вопрос благодаря выигрышу в лотерею

23-24 марта женщина вместе с мужем Олегом по приглашению лотерейного оператора "М.С.Л." приехала в столицу, чтобы принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров "М.С.Л."

В воскресенье новоиспеченные богачи пришли в студию "Лото-Забава", где им в прямом эфире вручили заветный чек и попросили рассказать, как им удалось стать миллионерами, и что теперь делать с выигранными деньгами.

Муж победительницы признался, что супруги имеют большой опыт игры в лотерею.

"Мы играем вместе больше двух лет. Я играю с первого тиража", - говорит он.

Для победительницы "Лото-Забава" - семейная игра.

"Мой папа играет, друзья мужа играют. Правда им, как нам, не везло", - говорит она.

Левинцова стала миллионершей 13 января. Муж победительницы говорит, что это - счастливое число жены.

"Она родилась 13 числа. И миллион выиграли 13 января. И первый шарик выпала под номером 13. Когда нам осталось два шарика до миллиона, мы сказали - дай Бог, чтобы это были номера 14 и 40. Так и произошло", - рассказал он.

У супругов была мечта - купить жилье. Теперь желаемое станет реальностью.

"Мы потратим выигрыш на приобретение жилья. Сыну что-то купим, ну и в отпуск съездим", - рассказала победительница, добавив, что на выигрыше не остановится.

"Я хотела бы посоветовать всем, кто играет, верить в выигрыш. Благодаря "Лото-Забава" можно осуществить свои мечты, и мы в этом убедились", - отметила она.