Украинка решит квартирный вопрос благодаря выигрышу в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В январе этого года жительница города Изюм в Харьковской области, Наталья Левинцова обогатилась на 1 млн грн благодаря счастливому билету "Лото-Забава", передает УНН.
23-24 марта женщина вместе с мужем Олегом по приглашению лотерейного оператора "М.С.Л." приехала в столицу, чтобы принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров "М.С.Л."
В воскресенье новоиспеченные богачи пришли в студию "Лото-Забава", где им в прямом эфире вручили заветный чек и попросили рассказать, как им удалось стать миллионерами, и что теперь делать с выигранными деньгами.
Муж победительницы признался, что супруги имеют большой опыт игры в лотерею.
"Мы играем вместе больше двух лет. Я играю с первого тиража", - говорит он.
Для победительницы "Лото-Забава" - семейная игра.
"Мой папа играет, друзья мужа играют. Правда им, как нам, не везло", - говорит она.
Левинцова стала миллионершей 13 января. Муж победительницы говорит, что это - счастливое число жены.
"Она родилась 13 числа. И миллион выиграли 13 января. И первый шарик выпала под номером 13. Когда нам осталось два шарика до миллиона, мы сказали - дай Бог, чтобы это были номера 14 и 40. Так и произошло", - рассказал он.
У супругов была мечта - купить жилье. Теперь желаемое станет реальностью.
"Мы потратим выигрыш на приобретение жилья. Сыну что-то купим, ну и в отпуск съездим", - рассказала победительница, добавив, что на выигрыше не остановится.
"Я хотела бы посоветовать всем, кто играет, верить в выигрыш. Благодаря "Лото-Забава" можно осуществить свои мечты, и мы в этом убедились", - отметила она.