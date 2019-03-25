Українка вирішить квартирне питання завдяки виграшу у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У січні цього року жителька міста Ізюм, що на Харківщині, Наталія Левінцова збагатилася на 1 млн грн завдяки щасливому білету “Лото-Забава”, передає УНН.
23-24 березня жінка разом з чоловіком Олегом на запрошення лотерейного оператора "М.С.Л. " приїхала до столиці, щоб узяти участь у подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л."
У неділю новоспечені багатії завітали до студії "Лото-Забава", де їм у прямому ефірі вручили омріяний чек і попросили розповісти, як їм вдалося стати мільйонерами, і що тепер робитимуть з виграними коштами.
Чоловік переможниці зізнався, що подружжя має великий досвід гри у лотерею.
"Ми граємо разом більше двох років. Я ж граю з першого тиражу", - каже він.
Для переможниці "Лото-Забава" - сімейна гра.
"Мій тато грає, друзі чоловіка грають. Правда їм, так як нам, не щастило", - каже вона.
Левінцова стала мільйонеркою 13 січня. Чоловік переможниці каже, що це - щасливе число дружини.
"Вона народилася 13 числа. І мільйон виграли 13 січня. І перша кулька випала під номером 13. Коли нам лишилося дві кульки до мільйона, ми сказали - дай Бог, щоб це були номери 14 і 40. Так і сталося", - розповів він.
У подружжя була мрія - купити житло. Тепер бажане стане реальністю.
"Ми витратимо виграш на придбання житла. Сину дещо купимо, ну і у відпустку з'їздимо", - розповіла переможниця, додавши, що на виграші не зупиниться.
"Я хотіла б порадити усім, хто грає, вірити у виграш. Завдяки "Лото-Забава" можна здійснити свої мрії, і ми у цьому переконалися", - зазначила вона.