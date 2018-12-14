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В Канаде аэропорт и метрополитен получили сообщение с угрозами

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Канадская полиция проверяет электронные сообщения с угрозами, которые получили транспортные узлы Калгари (провинция Альберта) и Торонто (провинция Онтарио). Об этом сообщил телеканал Global News, информирует УНН.

В Канаде аэропорт и метрополитен получили сообщение с угрозами

В Торонто эвакуированы все пассажиры со станции “Кинг”, расположенной в центре города. Полиция проверяет ее на наличие возможного взрывного устройства. Начата проверка аналогичного сообщения в аэропорту Калгари. Эвакуация в аэропорту не производилась, но правоохранительные органы усилили меры безопасности на транспортном узле.

Кроме того, электронные письма с различными угрозами получил еще ряд коммерческих организаций в Калгари, Виннипеге (провинция Манитоба), Монреале (провинция Квебек) и Оттаве (провинция Онтарио).

Управление национальной полиции Канады пока не дает комментариев по поводу этой ситуации.

Как сообщал УНН, серия посланий с угрозами, разосланных в четверг сразу по нескольким городам США, содержала требование выплаты 20 тысяч долларов в биткойнах.

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