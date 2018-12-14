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У Канаді аеропорт і метрополітен отримали повідомлення з погрозами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Канадська поліція перевіряє електронні повідомлення з погрозами, які отримали транспортні вузли Калгарі (провінція Альберта) і Торонто (провінція Онтаріо). Про це повідомив телеканал Global News, інформує УНН.

У Канаді аеропорт і метрополітен отримали повідомлення з погрозами

У Торонто евакуйовані всі пасажири зі станції “Кінг”, розташованої в центрі міста. Поліція перевіряє її на наявність можливого вибухового пристрою. Розпочато перевірку аналогічного повідомлення в аеропорту Калгарі. Евакуація в аеропорту не проводилася, але правоохоронні органи посилили заходи безпеки на транспортному вузлі.

Крім того, електронні листи з різними погрозами отримав ще ряд комерційних організацій в Калгарі, Вінніпегу (провінція Манітоба), Монреалі (провінція Квебек) і Оттаві (провінція Онтаріо).

Управління національної поліції Канади поки не дає коментарів з приводу цієї ситуації.

Як повідомляв УНН, серія послань з погрозами, розісланих у четвер відразу по декількох містах США, містила вимогу виплати 20 тисяч доларів в біткоінах.

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