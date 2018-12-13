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Невідомий, що розіслав серію послань з погрозами у США, вимагав виплат у біткоінах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Серія послань з погрозами, розісланих у четвер відразу по декількох містах США, містила вимогу виплати 20 тисяч доларів в біткоінах. Про це повідомила в четвер телекомпанія NBC, якій став відомим зміст одного послання, передає УНН.

Невідомий, що розіслав серію послань з погрозами у США, вимагав виплат у біткоінах

Невідомий, який відправив його, стверджував, що “буде багато поранених” в результаті вибуху “добре захованого заряду”, якщо тільки він не отримає 20 тисяч доларів в біткоінах. “Якщо заплатите, я відкличу ту людину, якій доручив це”, — говорилося в записці.

Погрози були розіслані по десяткам, якщо не по сотням адрес в США, в тому числі по 13 — в Нью-Йорку. У зв’язку з цим поліція Нью-Йорка розповсюдила повідомлення про “електронне послання з погрозами, яке містить вимогу про виплату в біткоінах”. “Послання було направлено відразу за кількома адресами, в зв’язку з цим були проведені перевірки і ніяких вибухових пристроїв виявлено не було”, — підкреслюється в повідомленні.

“В даний момент складається враження, що всі ці послання націлені на те, щоб посіяти хаос і домогтися виплати грошей”, — вказав далі представник нью-йоркської поліції.

Послання загрозливого змісту, за даними NBC, надійшли, зокрема, в штати Коннектикут, Нью-Джерсі, Флорида і Каліфорнія. Раніше в четвер поліція Оклахома-Сіті повідомила про більш ніж десяток загроз, які надійшли по електронній пошті. Схожі за змістом послання отримали в декількох юридичних фірмах в Буффало, в міській лікарні, в Університеті імені Вашингтона в Сіетлі, в редакції місцевих газет в штаті Вашингтон, в університеті штату Пенсільванія, а також в редакції місцевої газети в Юті. У всіх перерахованих випадках тривога виявилася помилковою.

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