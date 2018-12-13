Неизвестный, разославший серию угрожающих посланий в США, требовал выплат в биткойнах

Неизвестный, отправивший его, утверждал, что “будет много раненых” в результате взрыва “хорошо спрятанного заряда”, если только он не получит 20 тысяч долларов в биткойнах. “Если заплатите, я отзову того человека, которому поручил это”, — говорилось в записке.

Угрозы были разосланы по десяткам, если не по сотням адресов в США, в том числе по 13 — в Нью-Йорке. В связи с этим полиция Нью-Йорка распространила сообщение о “электронном послании с угрозами, которое содержит требование о выплате в биткойнах”. “Послание было направлено сразу по нескольким адресам, в связи с этим были проведены проверки и никаких взрывных устройств обнаружено не было”, — подчеркивается в сообщении.

“В данный момент складывается впечатление, что все эти послания нацелены на то, чтобы посеять хаос и добиться выплаты денег”, — указал далее представитель нью-йоркской полиции.

Послания угрожающего содержания, по данным NBC, поступили, в частности, в штаты Коннектикут, Нью-Джерси, Флорида и Калифорния. Ранее в четверг полиция Оклахома-Сити сообщила о более чем десятке угроз, поступивших по электронной почте. Похожие по содержанию послания получили в нескольких юридических фирмах в Буффало, в городской больнице, в Университете имени Вашингтона в Сиэтле, в редакции местных газет в штате Вашингтон, в университете штата Пенсильвания, а также в редакции местной газеты в Юте. Во всех перечисленных случаях тревога оказалась ложной.