В Каменском вытащили собаку с 4-метрового колодца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Днепровском районе города Каменского спасатели освободили собаку из колодца глубиной примерно 4 метра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщение к спасателям о том, что необходима помощь в изъятии собаки из колодца недалеко от железнодорожной платформы поступило 19 августа в 17:00.
"По прибытию к месту вызова было установлено, что пушистый находится в колодце глубиной около 4 метров. С помощью штурмовой лестницы спасатели спустились в колодец и освободили собаку из ловушки", - говорится в сообщение.
Напомним, в селе Хоружевка в Сумской области местный 46-летний житель застрелил из ружья двух соседских собак на глазах других жителей.