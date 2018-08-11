Чоловік на Сумщині застрелив сусідських собак і викинув тіла у колодязь
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У селі Хоружівка на Сумщині місцевий 46-річний житель застрелив з рушниці двох сусідських собак на очах інших мешканців. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, повідомили УНН у прес-службі ГУ НП в області.
"До поліції звернулись жителі села Хоружівка з повідомленням про те, що один з місцевих мешканців постріляв їх собак та викинув мертві тіла тварин в колодязь", - повідомили правоохоронці.
Аби перевірити інформацію, на місце була направлена слідчо-оперативна група поліції, які по приїзду встановили 46-річного місцевого мисливця, якого звинувачують у вбивстві тварин.
"У скоєному чоловік зізнається. Пояснює свій вчинок тим, що собаки останнім часом почали бігати селом та красти птицю. Проте до поліції таких звернень від мешканців села не надходило. Наразі рушницю, з якої він стріляв, правоохоронці вилучили та направили на дослідження, а також назначили низку експертиз, за якими і буде прийнято відповідне рішення", - повідомив начальник місцевого відділення поліції Костянтин Заіка.
Сьогодні працівники поліції спілкуються з очевидцями того, що сталося, а також з самим чоловіком, який наразі дає свідчення слідчим.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 ККУ - "Жорстоке поводження з тваринами".
Нагадаємо, в Одесі вперше в Україні арештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами.