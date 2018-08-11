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Мужчина в Сумской области застрелил соседских собак и выбросил тела в колодец

Киев • УНН

 • 10000 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В селе Хоружевка в Сумской области местный 46-летний житель застрелил из ружья двух соседских собак на глазах других жителей. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в области.

Мужчина в Сумской области застрелил соседских собак и выбросил тела в колодец

"В полицию обратились жители села Хоружевка с сообщением о том, что один из местных жителей пострелял их собак и выбросил мертвые тела животных в колодец", - сообщили правоохранители.

Чтобы проверить информацию, на место была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции, которая по приезду установила 46-летнего местного охотника, которого обвиняют в убийстве животных.

"В содеянном мужчина признается. Объясняет свой поступок тем, что собаки в последнее время начали бегать по селу и воровать птицу. Однако в полицию таких обращений от жителей села не поступало. Сейчас ружье, из которого он стрелял, правоохранители изъяли и направили на исследование, а также назначили ряд экспертиз, по которым и будет принято соответствующее решение", - сообщил начальник местного отделения полиции Константин Заика.

Сегодня сотрудники полиции общаются с очевидцами случившегося, а также с самим мужчиной, который сейчас дает показания следователям.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 УК Украины - "Жестокое обращение с животными".

Напомним, в Одессе впервые в Украине арестовали мужчину за жестокое обращение с животными.

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