У Кам’янському визволили собаку з 4-метрового колодязя
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Дніпровському районі міста Кам'янського рятувальники визволили собаку з колодязя глибиною приблизно 4 метри. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення до рятувальників про те, що необхідна допомога у вилученні собаки з колодязя неподалік залізничної платформи надійшло 19 серпня о 17:00.
"По прибуттю до місця виклику було встановлено, що пухнастий знаходиться в колодязі глибиною приблизно 4 метри. За допомогою штурмової драбини рятувальники спустились у колодязь та визволили песика з пастки", - йдеться в повідомлення.
Нагадаємо, у селі Хоружівка на Сумщині місцевий 46-річний житель застрелив з рушниці двох сусідських собак на очах інших мешканців.