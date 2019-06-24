В Камеруне более 20 человек погибли в результате ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Около 22 человек погибли и несколько получили травмы в воскресенье на дороге Батие-Бахам в Западном регионе Камеруна после того, как автобус занесло и он столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"Девятнадцать человек погибли на месте аварии, а трое других скончались в больнице", - сообщил журналистам губернатор региона Августин Ава Фонка.
Полиция заявила, что число погибших, вероятно, увеличится, потому что под поврежденным автобусом все еще находятся тела.
Серьезные дорожно-транспортные происшествия - частое явление в Камеруне из-за плохих дорожных условий, неосторожного вождения и перегрузки.
Как сообщал УНН, в Камеруне военные расстреляли 15 человек.