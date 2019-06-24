У Камеруні більше 20 людей загинули в результаті ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Близько 22 людей загинули і кілька отримали травми в неділю на дорозі Батіе-Бахам в Західному регіоні Камеруну після того, як автобус занесло і він зіткнувся лоб в лоб з вантажівкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Дев'ятнадцять людей загинули на місці аварії, а троє інших померли в лікарні", - повідомив журналістам губернатор регіону Августин Ава Фонка.
Поліція заявила, що число загиблих, ймовірно, збільшиться, тому що під пошкодженим автобусом все ще знаходяться тіла.
Серйозні дорожньо-транспортні пригоди - часте явище в Камеруні через погані дорожні умови, необережного водіння і перевантаження.
Як повідомляв УНН, в Камеруні військові розстріляли 15 людей.