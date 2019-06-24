У Камеруні більше 20 людей загинули в результаті ДТП

КИЇВ. 24 червня. УНН. Близько 22 людей загинули і кілька отримали травми в неділю на дорозі Батіе-Бахам в Західному регіоні Камеруну після того, як автобус занесло і він зіткнувся лоб в лоб з вантажівкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.