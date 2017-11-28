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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79757 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70338 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77397 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84547 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118808 просмотра

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В Калиновке подписали акт о полной очистке территории от боеприпасов

В Калиновке подписали акт о полной очистке территории от боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 10648 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Председатель ГСЧС Николай Чечеткин и председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий в Калиновке подписали акт выполненных работ по очистке территории населенного пункта и прилегающих к нему от боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"На сегодняшний день работы по очистке территории от боеприпасов выполнены в полном объеме и с уверенностью можно сказать, что опасность с территорий, которые были загрязнены взрывоопасными предметами, снята", - сказал М.Чечеткин.

В дальнейшем ГСЧС обеспечит мониторинг за состоянием очищенной территории и оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Справка: площадь зоны загрязнения взрывоопасными предметами составляла около 30,4 тыс. гектаров. Выполнение работ по очистке территории от боеприпасов осуществлялось отрядом численностью 135 человек и 50 единиц техники. За время работ пиротехники ГСЧС изъяли около 3 тыс. 500 взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНН, 24 ноября спасатели завершили обследование территории вокруг военного склада Министерства обороны возле Калиновки.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

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