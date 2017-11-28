В Калиновке подписали акт о полной очистке территории от боеприпасов

"На сегодняшний день работы по очистке территории от боеприпасов выполнены в полном объеме и с уверенностью можно сказать, что опасность с территорий, которые были загрязнены взрывоопасными предметами, снята", - сказал М.Чечеткин.

В дальнейшем ГСЧС обеспечит мониторинг за состоянием очищенной территории и оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Справка: площадь зоны загрязнения взрывоопасными предметами составляла около 30,4 тыс. гектаров. Выполнение работ по очистке территории от боеприпасов осуществлялось отрядом численностью 135 человек и 50 единиц техники. За время работ пиротехники ГСЧС изъяли около 3 тыс. 500 взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНН, 24 ноября спасатели завершили обследование территории вокруг военного склада Министерства обороны возле Калиновки.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.