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У Калинівці підписали акт про повне очищення території від боєприпасів

У Калинівці підписали акт про повне очищення території від боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Голова ДСНС Микола Чечоткін і голова Вінницької ОДА Валерій Коровій у Калинівці підписали акт виконаних робіт з очищення території населеного пункту та прилеглих до нього від боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

“На сьогодні роботи з очищення території від боєприпасі виконані в повному обсязі і з впевненістю можна сказати, що небезпека з територій, які були забруднені вибухонебезпечними предметами знята”, - сказав М.Чечоткін.

У подальшому ДСНС забезпечить моніторинг за станом очищеної території та оперативне реагування у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Довідково: площа зони забруднення вибухонебезпечними предметами становила близько 30,4 тис. гектарів. Виконання робіт з очищення території від боєприпасів здійснювалось загоном чисельністю 135 осіб та 50 одиниць техніки. За час робіт піротехніки ДСНС вилучили близько 3 тис. 500 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНН, 24 листопада рятувальники завершили обстеження території навколо військового складу Міністерства оборони поблизу Калинівки.

Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа.

Українські Національні Новини

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