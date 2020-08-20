В Калифорнии продолжаются лесные пожары: людей эвакуируют, разбился вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В среду утром пожарный вертолет разбился в отдаленном районе Коалинге в американском штате Калифорния, вызвав новый лесной пожар, передает УНН со ссылкой на CNN.
“Вертолет Bell UH-1, участвовавший в тушении пожара, потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах в 11 милях к югу от муниципального аэропорта Нью-Коалинга в Коалинге, штат Калифорния, около 10 часов утра по тихоокеанскому времени. Авария вызвала новый пожар”, - заявил представитель федерального управления гражданской авиации.
Вертолет боролся с пожаром на холмах в Центральной Калифорнии, сказал представитель местной пожарной службы Сет Браун.
По словам Брауна, дополнительные воздушные и наземные ресурсы отреагировали немедленно.
Сообщается, что пилот пожарного вертолета погиб.
По состоянию на среду по меньшей мере 33 лесных пожара бушували на более 141 тыс. акров земли в Северной Калифорнии.
Как сообщает BBC, ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне ситуации с пожарами объявил чрезвычайное положение в штате. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в районах недалеко от Сан-Франциско.
Наибольшему риску подвергается город Вакавилль, в котором проживает около 100 тыс. человек, расположенный между Сан-Франциско и Сакраменто.
Как сообщал УНН, в начале августа в штате Калифорния снова вспыхнули масштабные лесные пожары, которые распространились на более чем на 4,8 гектара. В результате местные власти эвакуировали 7800 человек.