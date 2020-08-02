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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100860 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109657 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115030 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 138701 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103650 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102764 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102263 просмотра

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В Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали 7,8 тысячи человек

В Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали 7,8 тысячи человек

Киев  •  УНН

 • 18376 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В штате Калифорния снова вспыхнули масштабные лесные пожары, которые распространились на более чем на 4,8 гектара. В результате местные власти эвакуировали 7,8 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Приказ об эвакуации распространяется примерно на 2586 домов с примерно 7,8 тыс. человек", - говорится в сообщении пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия.

Так, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 31 июля. В результате возгорания были уничтожены семейный дом и две хозяйственные постройки.

Сейчас стихию пытаются ликвидировать 375 спасателей. Спасатели используют на месте бульдозеры, а также авиацию.

В местных гостиницах и школе города Бомонт созданы центры эвакуации.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, что в конце октября режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории штата Калифорния в связи с бушующими на его территории лесными пожарами.

Пожар также уничтожил несколько домов знаменитостей в одном из самых богатых районов Лос-Анджелеса. Их звездные владельцы были вынуждены покинуть дома посреди ночи.

В конце месяца из-за масштабных пожаров на юге штата Калифорния объявили "красный уровень" опасности.

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