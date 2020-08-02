В Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали 7,8 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В штате Калифорния снова вспыхнули масштабные лесные пожары, которые распространились на более чем на 4,8 гектара. В результате местные власти эвакуировали 7,8 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Приказ об эвакуации распространяется примерно на 2586 домов с примерно 7,8 тыс. человек", - говорится в сообщении пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия.
Так, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 31 июля. В результате возгорания были уничтожены семейный дом и две хозяйственные постройки.
Сейчас стихию пытаются ликвидировать 375 спасателей. Спасатели используют на месте бульдозеры, а также авиацию.
В местных гостиницах и школе города Бомонт созданы центры эвакуации.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним, что в конце октября режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории штата Калифорния в связи с бушующими на его территории лесными пожарами.
Пожар также уничтожил несколько домов знаменитостей в одном из самых богатых районов Лос-Анджелеса. Их звездные владельцы были вынуждены покинуть дома посреди ночи.
В конце месяца из-за масштабных пожаров на юге штата Калифорния объявили "красный уровень" опасности.