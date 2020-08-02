У Каліфорнії через масштабні лісові пожежі евакуювали 7,8 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У штаті Каліфорнія знову спалахнули масштабні лісові пожежі, які поширилися більш ніж на 4,8 гектара. Внаслідок цього місцева влада евакуювала 7,8 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Наказ про евакуацію поширюється приблизно на 2 586 будинків з приблизно 7,8 тис. осіб", - йдеться в повідомленні пожежної служби округу Ріверсайд, де вирує стихія.
Так, лісові пожежі спалахнули в Каліфорнії 31 липня. В результаті спалаху були знищені сімейний будинок і дві господарські будівлі.
Зараз стихію намагаються ліквідувати 375 рятувальників. Рятувальники використовують на місці бульдозери, а також авіацію.
У місцевих готелях і школі міста Бомонт створені центри евакуації.
На даний момент інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, що в кінці жовтня режим надзвичайної ситуації був введений на всій території штату Каліфорнія в зв'язку з вируючими на його території лісовими пожежами.
Пожежа також знищила кілька будинків знаменитостей в одному з найбагатших районів Лос-Анджелеса. Їх зіркові власники були змушені покинути домівки посеред ночі.
В кінці місяця через масштабні пожежі на півдні штату Каліфорнія оголосили "червоний рівень" небезпеки.