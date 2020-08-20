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У Каліфорнії продовжуються лісові пожежі: людей евакуюють, розбився вертоліт

Київ • УНН

 • 23652 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У середу вранці пожежний вертоліт розбився у віддаленому районі Коалінзі в американському штаті Каліфорнія, викликавши нову лісову пожежу, передає УНН з посиланням на CNN.

У Каліфорнії продовжуються лісові пожежі: людей евакуюють, розбився вертоліт

“Вертоліт Bell UH-1, який брав участь в гасінні пожежі, зазнав аварії при невідомих обставинах в 11 милях на південь від муніципального аеропорту Нью-Коалінги в Коалінзі, штат Каліфорнія, близько 10 години ранку за тихоокеанським часом. Аварія викликала нову пожежу”, - заявив представник федерального управління цивільної авіації.

Вертоліт був задіяний на боротьбі з пожежею на пагорбах в Центральній Каліфорнії, сказав представник місцевої пожежної служби Сет Браун.

За словами Брауна, додаткові повітряні і наземні ресурси відреагували негайно.

Повідомляється, що пілот пожежного вертольота загинув.

Станом на середу щонайменше 33 лісових пожежі бушували на більш ніж 141 тис. акрів землі в Північній Каліфорнії.

Як повідомляє BBC, раніше губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом на тлі ситуації з пожежами оголосив надзвичайний стан у штаті. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки у районах недалеко від Сан-Франциско.

Під найвищим ризиком - місто Вакавілль, у якому проживає близько 100 тис. осіб, розташоване між Сан-Франциско і Сакраменто.

Як повідомляв УНН, на початку серпня в штаті Каліфорнія знову спалахнули масштабні лісові пожежі, які поширилися на більш ніж на 4,8 гектара. В результаті місцева влада евакуювала 7,8 тисяч осіб.

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