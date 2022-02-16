В Кабуле произошел взрыв. По меньшей мере пять человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва, который произошел в среду в Кабуле. Об этом сообщило агентство Pajhwok, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в западном столичном квартале Коте-Санги. Все пострадавшие были доставлены в больницу итальянской гуманитарной организации Emergency. О причинах взрыва информации не поступало.
Представители "Талибана" пока не подтверждали факт взрыва.
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