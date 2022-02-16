У Кабулі стався вибух. Щонайменше п'ятеро людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення внаслідок вибуху, який стався в середу в Кабулі. Про це повідомило агентство Pajhwok, передає УНН.
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Інцидент стався у західному столичному кварталі Коте-Санги. Усіх постраждалих було доставлено до лікарні італійської гуманітарної організації Emergency. Про причини вибуху інформації не надходило.
Представники "Талібану" поки не підтверджували факт вибуху.
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