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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 58932 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

У Кабулі стався вибух. Щонайменше п'ятеро людей поранені

У Кабулі стався вибух. Щонайменше п'ятеро людей поранені

Київ • УНН

 • 17297 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення внаслідок вибуху, який стався в середу в Кабулі. Про це повідомило агентство Pajhwok, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався у західному столичному кварталі Коте-Санги. Усіх постраждалих було доставлено до лікарні італійської гуманітарної організації Emergency. Про причини вибуху інформації не надходило.

Представники "Талібану" поки не підтверджували факт вибуху.

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