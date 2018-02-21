В Кабмине вспомнили, что заблокировали уплату налогов операторам лотерей

Министерству финансов и Министерству юстиции поручено до 20 февраля, то есть вчерашнего дня, доработать проект лицензионных условий для лотерей и до 23 февраля согласовать его с Государственной регуляторной службой и Антимонопольным комитетом Украины.

“В случае необходимости провести согласовательный совет при участии заинтересованных лиц”, — сообщается в протоколе от 16 февраля.

В сообщении пресс-службы также указано, что С.Кубив обязал урегулировать налоговые поступления от лотерей в бюджет.

“По данным Минфина, за 2017 год один из операторов собрал ставок на более 307 млн гривен, а заплатил налогов на 13 млн гривен. Второй оператор собрал ставок на 0,4 млн гривен, налогов не заплатил вообще. Оба пользуются пробелами в законе 2012 года и продолжают работать, даже несмотря на санкции Совета национальной безопасности и обороны”, — подчеркнул С.Кубив.

Однако эксперты рынка поправили первого вице-премьера С.Кубива, напомнив, что санкции СНБО не запрещают компаниям работать, а только ограничивают их финансовую деятельность, в том числе уплату налогов в бюджет. И на это на протяжении последних трех лет неоднократно указывали СМИ, а сами операторы писали десятки писем на имя властьимущих с просьбой разблокировать им уплату налогов в бюджет.

Редакция УНН тоже обращалась во многие органы, в том числе МЭРТ с вопросом, как теперь санкционные предприятия будут платить налоги. Но в ответ получала отписки о том, что объяснить механизм они не могут, что делать — не знают и просят обратиться в другие органы, где тоже, к слову, ничего ответить не смогли.

О самих санкциях СНБО за все время тоже сказано немало:

1) Закон о санкциях признан неконституционным.

2) Его применение по отношению к двум из трех операторов лотерей считается инструментом конкурентной войны, где победителем должен стать приближённый к власти оператор “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), записанный на офшор и тернопольского велотренера.

3) Инициаторы введения санкций против лотерей не смогли аргументировать свою позицию даже в суде.

4) У бизнес-омбудсмена возникли сомнения о правомерности наложения санкций на лотереи.

Кроме того, в начале февраля АМКУ представил исследование рынка лотерей, где указал на неэффективную регуляцию отрасли со стороны Минфина, а проект лицензионных условий назвал дискриминационным.

С таким докладом Уполномоченная АМКУ Агия Загребельская собиралась выступить на заседании правительства 16 февраля. Но с ее слов, на первой же минуте была изгнана С.Кубивым. Первый вице-премьер в свою очередь назвал такую позицию АМКУ негосударственной.