У Кабміні згадали, що заблокували сплату податків операторам лотерей

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Перший віце-прем'єр міністр України Степан Кубів доручив органам виконавчої влади врегулювати ринок лотерей, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЕРТ.

Міністерству фінансів і Міністерству юстиції доручено до 20 лютого, тобто вчорашнього дня, доопрацювати проект ліцензійних умов для лотерей і до 23 лютого погодити його з Державною регуляторної службою та Антимонопольним комітетом України.

“У разі необхідності провести погоджувальну раду за участю зацікавлених осіб”, — повідомляється в протоколі від 16 лютого.

У повідомленні прес-служби також зазначено, що С.Кубів зобов’язав врегулювати податкові надходження від лотерей в бюджет.

“За даними Мінфіну, за 2017 рік один з операторів зібрав ставок на більш 307 млн ​​гривень, а заплатив податків на 13 млн гривень. Другий оператор зібрав ставок на 0,4 млн гривень, податків не сплатив взагалі. Обидва користуються прогалинами в законі 2012 року і продовжують працювати, навіть незважаючи на санкції Ради національної безпеки і оборони”, — підкреслив С.Кубів.

Однак експерти ринку виправили першого віце-прем’єра С.Кубіва, нагадавши, що санкції РНБО не забороняють компаніям працювати, а тільки обмежують їхню фінансову діяльність, зокрема сплату податків до бюджету. І на це протягом останніх трьох років неодноразово вказували ЗМІ, а самі оператори писали десятки листів на ім’я можновладців з проханням розблокувати їм сплату податків до бюджету.

Редакція УНН теж зверталася до багатьох держорганів, зокрема МЕРТ, з питанням, як тепер санкційні підприємства платитимуть податки. Але у відповідь отримувала відписки про те, що пояснити механізм вони не можуть, що робити — не знають і просять звернутися до інших органів, де теж, до речі, нічого відповісти не змогли.

Про самі санкції РНБО за весь час теж сказано чимало:

1) Закон про санкції визнаний неконституційним.

2) Його застосування стосовно двох з трьох операторів лотерей вважається інструментом конкурентної війни, де переможцем повинен стати наближений до влади оператор “УНЛ” (Українська національна лотерея), записаний на офшор і тернопільського велотренера.

3) Ініціатори введення санкцій проти лотерей не змогли аргументувати свою позицію навіть в суді.

4) У бізнес-омбудсмена виникли сумніви щодо правомірності накладення санкцій на лотереї.

Крім того, на початку лютого АМКУ представив дослідження ринку лотерей, де вказав на неефективну регуляцію галузі з боку Мінфіну, а проект ліцензійних умов назвав дискримінаційним.

З такою доповіддю Уповноважена АМКУ Агія Загребельська збиралася виступити на засіданні уряду 16 лютого. Але, з її слів, на першій же хвилині була вигнана С.Кубівим.

Перший віце-прем’єр у свою чергу назвав таку позицію АМКУ недержавницькою.

Українські Національні Новини

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