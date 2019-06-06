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В Кабмине предложили повысить минимальные цены на алкоголь

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. Об этом сообщили в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, опубликованном на сайте МЭРТ, передает УНН.

Так, проектом постановления предусмотрено внести изменения в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 года № 957 "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков".

Согласно изменениям, которые предлагается внести, предполагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки, в частности на водку и ликеро-водочные изделия - на 10,7%; виски, ром и джин - на 7,3%; коньяк (бренди) - на 9,1-9,5% и вина - на 7,4-10,2%.

В Министерстве объяснили, что действующий размер минимальных цен на алкогольные напитки введен в сентябре прошлого года, однако с момента просмотра минимальных цен произошел рост составляющих цен, а именно спирта, тары, комплектующих, энергоносителей, а также минимальная и средняя заработная плата работающих на предприятиях в этой сфере, которая повысилась соответственно на 11% и 25%.

"Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - обосновали в МЭРТ предложение повышения цен.

Напомним, Украина существенно сократила экспорт алкоголя в ЕС.

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