Україна суттєво скоротила експорт алкоголю у ЄС

Так, у порівнянні із І кварталом 2018 року, експорт алкогольних та безалкогольних напоїв до країн ЄС впав на 17,3%.

Варто зазначити, що раніше експорт відповідної продукції Україною був на досить високому рівні. Так, до прикладу, у 2018 році Україна поставила до країн ЄС алкогольних та безалкогольних напоїв на 37,8 млн дол. Це - на 42,4% більше, аніж у 2017 році.

За даними експертів, легальний експорт українського алкоголю сьогодні заміщує контрабанда. До того ж, більша частина внутрішнього алкогольного ринку України сьогодні перебуває в тіні.

Раніше, ЗМІ дослідили схему контрабанди української горілки до країн ЄС, зокрема, Великої Британії.

Йдеться про постачання товару через офшори на папері, хоча напої одразу з України потрапляють на логістичний склад у Литві. А звідти вже, без сплати відповідних податків та акцизів, переміщуються до Великої Британії. Видання “Капітал” припускає причетність до цієї схеми іноземця, британця, Ніла Сміта, і цими фактами вже зацікавилися в ДФС та СБУ.

Народні обранці, своєю чергою, заговорили про необхідність повернення до питання криміналізації контрабанди. Адже у більшості країн ЄС за цей злочин все ж карають.