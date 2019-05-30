Украина существенно сократила экспорт алкоголя в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В I квартале этого года Украина поставила в страны ЕС алкогольных и безалкогольных напитков на 6,4 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, по сравнению с I кварталом 2018 года, экспорт алкогольных и безалкогольных напитков в страны ЕС упал на 17,3%.
Стоит отметить, что ранее экспорт соответствующей продукции Украины был на достаточно высоком уровне. Так, к примеру, в 2018 году Украина поставила в страны ЕС алкогольных и безалкогольных напитков на 37,8 млн долл. Это - на 42,4% больше, чем в 2017 году.
По данным экспертов, легальный экспорт украинского алкоголя сегодня замещает контрабанда. К тому же, большая часть внутреннего алкогольного рынка Украины сегодня находится в тени.
Ранее, СМИ исследовали схему контрабанды украинской водки в страны ЕС, в частности, в Великобританию.
Речь идет о поставках товара через оффшоры на бумаге, хотя напитки сразу из Украины попадают на логистический склад в Литве. А оттуда уже без уплаты соответствующих налогов и акцизов, перемещаются в Великобританию. Издание "Капитал" предполагает причастность к этой схеме иностранца, британца, Нила Смита, и этим фактам уже заинтересовались в ГФС и СБУ.
Народные избранники, в свою очередь, заговорили о необходимости возвращения к вопросу криминализации контрабанды. Ведь в большинстве стран ЕС за это преступление все же наказывают.